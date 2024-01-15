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Стало известно, когда состоится матч между Испанией и Бразилией в рамках борьбы с расизмом

Стало известно, когда состоится матч между Испанией и Бразилией в рамках борьбы с расизмом
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Товарищеский матч между сборными Испании и Бразилии в рамках борьбы с расизмом состоится 26 марта этого года. Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания.

«Мероприятие послужит укреплению приверженности борьбе с насилием и расизмом в футболе и укрепит хорошие отношения между обоими национальными руководящими органами, представляя собой большой футбольный фестиваль между двумя самыми влиятельными командами на международной арене», — говорится в заявлении на сайте испанской федерации футбола.

Напомним, в обновлённом рейтинге ФИФА сборная Бразилии опустилась с третьей строчки на пятую. Испания расположилась на восьмой строчке. Лидером рейтинга является сборная Аргентины.

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