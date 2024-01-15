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«Факел» объявил о переходе защитника Сенхаджи

«Факел» объявил о переходе защитника Сенхаджи
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Воронежский «Факел» официально объявил о подписании 26-летнего французского центрального защитника Райана Сенхаджи, ранее выступавшего за болгарский «Крумовград».

Фото: ФК «Факел»

Футболист является воспитанником академии французского «Сошо». За свою карьеру Райан также успел поиграть в чемпионатах Дании и Алжира.

В нынешнем сезоне защитник «Крумовграда» принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 тыс.

После 18 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» набрал 21 очко и на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Источник: нападающий «Факела» Долгов проведёт сбор с «Родиной»
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