Отец Кузяева рассказал о состоянии здоровья сына после грубого фола в матче с «Лионом»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал о состоянии здоровья сына после грубого фола на нём в матче чемпионата Франции с «Лионом». Напомним, игра завершилась победой «Гавра» со счётом 3:1.

«В момент нарушения мы с супругой сильно заволновались. Но сразу после игры Далер отписался, успокоил: всё нормально. Слава богу, пронесло, всё хорошо, травмы избежал», — рассказал Адьям Кузяев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Российский полузащитник Далер Кузяев появился на поле с первых минут. На 30-й минуте он заработал на себе красную карточку для соперника, а на 62-й минуте отдал голевой пас. Вскоре, на 70-й минуте, Далер был заменён.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Лиги 1 «Гавр» располагается на 11-м месте с 22 очками.