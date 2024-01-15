Тренер «Родины» Артига: к нам могут прийти новые футболисты, а кто-то может уйти

Главный тренер «Родины» Франк Артига рассказал, что в зимнее трансферное окно некоторые футболисты могут как пополнить команду, так и покинуть её.

«В России достаточно долгий период подготовки к сезону – около двух месяцев. За это время может многое произойти. К нам могут прийти новые футболисты, но также кто-то может покинуть команду. Возможно, мы ещё найдём каких-нибудь игроков, которые будут интересны для нас», — приводит слова Артиги пресс-служба «Родины».

«Родина» после 20 туров Мелбет Первой лиги занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Следующий матч в рамках внутреннего первенства московская команда проведёт 3 марта, когда встретится с «Акроном» на выезде. Артига встал у руля «Родины» в октябре 2023 года, сменив на этом посту Дмитрия Парфёнова.