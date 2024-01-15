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Бывший российский гендиректор «Монако» высказался о будущем Мбаппе в «ПСЖ»

Бывший российский гендиректор «Монако» высказался о будущем Мбаппе в «ПСЖ»
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Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

«Я был бы удивлён, если бы узнал, что Килиан ещё не принял решение. У него всегда был настрой присоединиться к мадридскому «Реалу». Мбаппе знает, чего хочет. Но ставки слишком высоки, никто не раскроет свои истинные намерения. Разговоры о будущем Килиана происходят только в его внутреннем кругу», — приводит слова Васильева издание Marca.

В нынешнем сезоне французский нападающий сыграл за «ПСЖ» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и тремя результативными передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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