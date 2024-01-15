Кто станет лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА?

Сегодня, 15 января, состоится церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2023. В рамках мероприятия будет объявлен лучший футболист года по версии ФИФА.

В финальный список претендентов на награду лучшему игроку 2023 года попали три футболиста. Это нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе. «Чемпионат» предлагает своим читателям спрогнозировать результаты вручения награды путём опроса:

Проголосовать в опросе также можно по ссылке

Стоит отметить, что также будет присваиваться звание лучшего тренера. За тренерскую награду поспорят Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи», сборная Италии).