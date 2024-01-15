Лоди будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» в 3 раза больше, чем в «Марселе» — Footmercato

Саудовский «Аль-Хиляль» согласовал с французским «Марселем» трансфер бразильского защитника Ренана Лоди, сообщает Footmercato.

По информации источника, саудовцы заплатят «Марселю» € 22 млн плюс ещё € 3 млн в качестве бонусов. Также сообщается, что зарплата игрока вырастет в три раза.

Ранее стало известно, что мадридский «Атлетико», за который Лоди выступал с 2019 по 2023 год, получит процент от этой сделки.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.