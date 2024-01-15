«Посмотрел «Слово пацана» и порыбачил». Тюкавин рассказал, как провёл зимний отпуск

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как провёл зимний отпуск. По словам футболиста, он был на рыбалке, а также посмотрел нашумевший в России сериал «Слово пацана». Кроме того, Тюкавин успел слетать в отпуск — именно в самолёте он и смотрел упомянутый сериал.

«Удалось отдохнуть. Всё хорошо. В соцсетях выкладывал фото с рыбалки? Это недалеко от Кирова, километров 300. Мы и летом туда ездили. Были на реке, знакомые живут в деревне и, когда мы приезжаем, дают домик пожить. Чуть-чуть, зимой мне не особо нравится — мелочь одна клюёт. Но зимой нравится сама атмосфера. Да, холодно, но сидишь и ждёшь, солнышко светит, потом баня. Зимняя рыбалка сложнее, очень холодно.

Посмотрел ли в отпуске сериал, о котором говорит страна, — «Слово пацана»? Да. Все начали говорить о нём, я посмотрел. Убил время в самолёте, почти весь полёт, когда летел в отпуск. Как впечатления? Нормально», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».