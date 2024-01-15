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Алан Ширер: «Ньюкасл» может закончить сезон на пятом или шестом месте

Алан Ширер: «Ньюкасл» может закончить сезон на пятом или шестом месте
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Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер полагает, что «сороки» под руководством Эдди Хау могут финишировать в топ-6 английской Премьер-лиги по итогам сезона-2023/2024.

«Проигрывать, конечно, обидно («Ньюкасл» уступил «Манчестер Сити» 2:3 в матче 21-го тура АПЛ. — Прим. «Чемпионата»), и больно от того, как случилось это поражение, но паниковать повода нет. Думаю, все понимают, что в прошлом сезоне «Ньюкасл» превзошёл все ожидания, а в этом, полагаю, «сороки» будут пятыми или шестыми», — приводит слова Ширера Geordie Boot Boys.

«Ньюкасл» после 21 тура английской Премьер-лиги располагается на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. От шестого места команду Эдди Хау отделяет пять очков.

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