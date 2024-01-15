Андрей Тихонов: впереди у «Енисея» тяжёлый график, но никто лёгкой жизни не обещал

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал о планах краснодарской команды на ближайшее будущее.

«Хочется пожелать нам удачи. Был очень рад принять предложение «Енисея». С Михаилом мы вместе работали. Помним, что команда вылетела, но благодаря губернатору команда осталась в Первой лиге. В команде была небольшая неразбериха, кто-то ушёл. В Белом доме нам пообещали поддержку, но всё зависит не от кабинетов, а от того, что на поле.

Нынешнее положение — не очень хорошее для Енисея. Впереди тяжёлый график, но никто лёгкой жизни не обещал. Все были настроены, чтобы мы поработали вместе. Будем работать, чтобы изменить положение. Завтра вылетаем в Турцию. Будем рассматривать футболистов в аренду», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.