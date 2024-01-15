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Тренер «Родины» Артига: игры с клубами РПЛ помогут нам в развитии

Тренер «Родины» Артига: игры с клубами РПЛ помогут нам в развитии
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Главный тренер «Родины» Франк Артига раскрыл причину, почему московская команда во время зимнего сбора будет играть товарищеские матчи с клубами Российской Премьер-Лиги. «Родина» в том числе встретится с «Ростовом» и ЦСКА.

«Команде нужно совершенствоваться именно с такими соперниками. Становиться лучше можно только в играх либо с коллективами своего уровня, либо с более сильными клубами. Это именно тот путь, который может нам помочь в развитии. Также с такими соперниками интересно сыграть нашим футболистам – для них это хорошая мотивация», — приводит слова Артиги пресс-служба «Родины».

«Родина» после 20 туров Мелбет Первой лиги занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Следующий матч в рамках внутреннего первенства московская команда проведёт 3 марта, когда встретится с «Акроном» на выезде. Артига встал у руля «Родины» в октябре 2023 года, сменив на этом посту Дмитрия Парфёнова.

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