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Ханнибал Межбри перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью» — Фабрис Хоукинс

Ханнибал Межбри перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью» — Фабрис Хоукинс
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Испанская «Севилья» оформила переход полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Ханнибала Межбри на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Севилья» арендовала игрока до конца нынешнего сезона. У испанского клуба будет опция выкупа игрока за 20 млн. «Манчестер Юнайтед» также включил в контракт опцию обратного выкупа футболиста за 35 млн. Медицинские тесты уже пройдены и контракт подписан. Межбри будет выступать под 46-м номером.

В текущем сезоне Межбри провёл за «Манчестер Юнайтед» 10 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

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