Дьяков: Бакаев загубил карьеру в «Зените». Смысл россиянам туда переходить?

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков раскритиковал трансферную политику «Зенита» за обилие бразильцев и отсутствие доморощенных футболистов. По мнению Дьякова, россиянам нет смысла переходить в «Зенит», чтобы стать чемпионом страны, проведя при этом за весь сезон 10 минут на поле. В пример он привёл Зелимхана Бакаева, карьера которого после «Зенита», по мнению Дьякова, пошла на спад.

«Возможно, в Бразилии сейчас пристальный интерес к «Зениту», чемпионату России. Нам от этого ни горячо, ни холодно, что они привозят кучу бразильцев. Не вкладывают в своих, молодых. Мы привыкли, что в «Зените» свои воспитанники не играют и их никто не замечает. Я не знаю, зачем им академия.

Ну какие воспитанники у «Зенита»? Кого можно за последние 10 лет назвать воспитанником «Зенита», кого они воспитали? У «Зенита» большие деньги, они любого российского игрока, если кто-то выстреливает, покупают. Тот же Бакаев — кто сейчас вспомнит о таком футболисте? Он загубил свою карьеру, перейдя в «Зенит». Коваленко перешёл туда — не играет. Арсен Адамов переходил — ушёл в аренду. Смысл переходить? Стать чемпионом России, проведя за весь чемпионат на поле 10 минут?» — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Напомним, в зимнее трансферное окно к «Зениту» присоединились несколько бразильских игроков и россиянин Ильзат Ахметов. При этом команду на правах аренды покинули Роберт Ренан и Дмитрий Чистяков.