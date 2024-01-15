Созин: будет жаль, если Ахметов в «Зените» пойдёт по пути Адамова, Бакаева или Сутормина

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о переходе Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Знаете, я помню Ахметова и в «Рубине», и в ЦСКА, и в «Краснодаре». Помню, что Станислав Черчесов вызывал его в сборную России – видел потенциал. Но Ахметов везде был игроком, подающим надежды. И он в этих игроках явно засиделся: про него всегда думал: «Ну вот-вот и Ахметов заблистает», и этого «вот-вот» пока всё ещё ждём.

При этом перед глазами есть примеры других потенциальных игроков сборной, которые переходили в «Зенит». Почти никто не заиграл, лидером сборной, кроме Кузяева, никто не стал. Все где-то рядом: Арсен Адамов, Бакаев, Сутормин… Всех перечислять даже нет смысла. И будет жаль, если Ахметов в «Зените» пойдёт по их пути», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».