Стали известны соперники ЦСКА по контрольным матчам на сборах в Абу-Даби и Турции

ЦСКА откроет зимний тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ) контрольным матчем с оманским «Сохаром», после чего сыграет с «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Встреча состоится 21 января. Отметим, что во время сборов в Эмиратах красно-синие проведут ещё один матч: 25 января команда Владимира Федотова сыграет с «Торпедо». В Турции ЦСКА сыграет с «Андижаном», «Факелом», «Сочи», «Родиной», «Химками» и «Динамо». Игры пройдут в феврале.

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА располагается на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 28 очков. В следующем матче в рамках внутреннего первенства армейцы сыграют с «Оренбургом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.