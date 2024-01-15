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Ахметов: хотел стать чемпионом с «Краснодаром», но такова судьба ― я сделал свой выбор

Ахметов: хотел стать чемпионом с «Краснодаром», но такова судьба ― я сделал свой выбор
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал, что хотел стать чемпионом Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», но всё же принял решение перейти в стан сине-бело-голубых.

«В «Краснодаре» у меня были яркие отрезки. Здесь я забил свой самый красивый гол в карьере ― «Химкам». Я очень благодарен клубу, городу, болельщикам, Сергею Николаевичу Галицкому и всем причастным. Мне всё нравилось, но были свои нюансы.

Да, я хотел стать чемпионом с «Краснодаром», но такова судьба футболиста. Мы же не знаем, что будет завтра. Это был мой выбор: решение было принято из-за ряда факторов, и я за всё благодарен «Краснодару», — сказал Ахметов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, о переходе Ахметова «Зенит» объявил 9 января. Футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.

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