Карим Бензема может стать игроком «Челси»

Экс-форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, ныне выступающий за «Аль-Иттихад», может перейти в «Челси». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство лондонского клуба активно прорабатывает варианты усиления линии нападения в текущее трансферное окно. Боссы «аристократов» не желают расставаться с крупной суммой, приобретая форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Нападающий «Брентфорда» Айван Тони, в свою очередь, скорее всего останется в нынешней команде до конца сезона.

Отмечается, что «Челси» может прибегнуть к варианту с арендой одного из звёздных нападающих Саудовской лиги — Карима Бензема («Аль-Иттихад») или Роберто Фирмино («Аль-Ахли»).

Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.