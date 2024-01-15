Ильзат Ахметов рассказал, по чему будет скучать в «Краснодаре»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов, перешедший этой зимой в стан сине-бело-голубых из «Краснодара», рассказал, по чему будет скучать в «Краснодаре».

«По инфраструктуре буду скучать ― она бешеная: база, стадион. По болельщикам ― атмосфера классная на арене. Коллектив тоже был хороший. Когда будет легче в Краснодар добираться, буду приезжать, навещать. Жизнь не заканчивается, кошмара не случилась, связь не прекратилась. Просто у каждого своя футбольная карьера, теперь я в «Зените», где всё на самом высоком уровне: уникальный стадион, город и, конечно, поддержка трибун», — сказал Ахметов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, о переходе Ахметова «Зенит» объявил 9 января. Футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.