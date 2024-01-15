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Источник: переговоры по переходу Ерохина из «Зенита» в «Сочи» приостановлены

Источник: переговоры по переходу Ерохина из «Зенита» в «Сочи» приостановлены
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Футбольный клуб «Сочи» приостановил переговоры по переходу полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Александра Ерохина на правах аренды. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, причиной этого стало нежелание Александра покидать санкт-петербургский клуб. Также отмечается, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не против, чтобы полузащитник остался в команде как минимум до лета.

Напомним, в нынешнем сезоне 34-летний Александр Ерохин принял участие в 18 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

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