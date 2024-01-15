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Ильзат Ахметов рассказал о плюсах работы с психологом

Ильзат Ахметов рассказал о плюсах работы с психологом
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов, перешедший этой зимой в стан сине-бело-голубых из «Краснодара», рассказал, как работа с психологом помогла стать ему лучше.

«За пять лет я изменился. Стал мыслить зрело: убрал лишние мысли из головы, убрал слабости. Стараюсь быть позитивным, стал менее взрывным. Ментально стал работать над собой.

Недавно начал работать с психологом, потихоньку двигаюсь. В «Краснодаре» появилась возможность начать работать с психологом, мне понравилось, я увидел результат. У меня появилась уверенность в своих силах. Раньше бывало, что мне её не хватало ― сомневался в себе. Иногда не мог показать на поле то, что делал на тренировках. Сейчас с этим лучше», — сказал Ахметов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, о переходе Ахметова «Зенит» объявил 9 января. Футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.

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