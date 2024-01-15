Ван-Биссака может вернуться в «Кристал Пэлас» как часть сделки по Олисе

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака может вернуться в свой бывший клуб — «Кристал Пэлас». Об этом сообщает журналист Марк Огден в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «красных дьяволов» намерены обменять флангового игрока обороны на вингера «орлов» Майкла Олисе. При этом манкунианцам придётся дополнительно заплатить крупную сумму. Отмечается, что некоторые люди в офисе «Манчестер Юнайтед» сомневаются в целесообразности покупки игрока «Кристал Пэлас» после неудачных случаев перехода с Ван-Биссакой и Уилфридом Заха.

В текущем сезоне на счету Олисе девять матчей за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Ван-Биссака провёл 16 игр и сумел оформить два ассиста.

Ранее сообщалось об интересе к Олисе со стороны ещё трёх грандов английского футбола.