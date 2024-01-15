Ахметов: не собираюсь отбывать номер в «Зените». Я должен играть в этом клубе

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов, перешедший этой зимой в стан сине-бело-голубых из «Краснодара», заявил, что не собирается сидеть на скамейке запасных сине-бело-голубых, а будет играть и приносить пользу команде.

«У меня есть уверенность, что буду играть в «Зените». У меня были хорошие матчи в «Краснодаре». Я понимаю, что могу играть в «Зените», я должен играть здесь. Я хочу использовать все шансы, которые будут. Хочу доказать сам себе, что могу. Не собираюсь отбывать номер, хочу играть и приносить пользу», — сказал Ахметов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, о переходе Ахметова «Зенит» объявил 9 января. Футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.