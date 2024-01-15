Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Ангола. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Линекер призвал ФИФА запретить Израилю участвовать в международном футболе

Гари Линекер призвал ФИФА запретить Израилю участвовать в международном футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился в соцсети Х (ранее Twitter) постом с призывом отстранить Израиль от международного футбола, из-за чего бывший футболист столкнулся с критикой со стороны британских депутатов. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Линекер сделал репост заявления пропалестинской кампании, которая призвала ФИФА отстранить Израиль от всех глобальных турниров «до тех пор, пока он не прекратит свои серьёзные нарушения международного права» в связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. Стоит отметить, что позже Линекер удалил этот пост из соцсети.

Тем не менее несколько британских депутатов, связанных с Израилем или еврейскими общинами, призвали телеканал BBC наложить санкции на известного телеэксперта, который ведёт на канале свою программу.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

Материалы по теме
Гари Линекер: Мудрик не виноват, что стоит 100 млн
Власти Турции депортировали израильского игрока «Антальяспора» из-за празднования
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android