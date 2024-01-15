Гари Линекер призвал ФИФА запретить Израилю участвовать в международном футболе

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился в соцсети Х (ранее Twitter) постом с призывом отстранить Израиль от международного футбола, из-за чего бывший футболист столкнулся с критикой со стороны британских депутатов. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Линекер сделал репост заявления пропалестинской кампании, которая призвала ФИФА отстранить Израиль от всех глобальных турниров «до тех пор, пока он не прекратит свои серьёзные нарушения международного права» в связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. Стоит отметить, что позже Линекер удалил этот пост из соцсети.

Тем не менее несколько британских депутатов, связанных с Израилем или еврейскими общинами, призвали телеканал BBC наложить санкции на известного телеэксперта, который ведёт на канале свою программу.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.