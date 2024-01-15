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«Факел» обыграл азербайджанский «Сабаил» в первом товарищеском матче на сборах

«Факел» обыграл азербайджанский «Сабаил» в первом товарищеском матче на сборах
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Сегодня, 15 января, проходил товарищеский матч, в котором встречались воронежский «Факел» и азербайджанский «Сабаил». Команды играли на стадионе «Миракл Резорт Хотел» в Ларе, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу воронежцев.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024 . Товарищеские матчи
15 января 2024, понедельник. 17:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
1 : 0
Сабаил
Баку, Азербайджан
1:0 Моцпан – 70'    

Единственным забитым мячом отметился полузащитник Никита Моцпан, который на 70-й минуте реализовал 11-метровый удар. Отметим, что «Факел» в этой игре использовал два разных состава. Первые 11 футболистов начали в старте и отыграли до перерыва, а затем их заменили партнёры по команде.

Напомним, на зимних сборах «Факел» ещё сыграет 12 товарищеских матчей, где также встретится с иностранными командами: со словенским «Копером», молодёжной сборной Южной Кореи, узбекским «Насафом» и казахстанским «Ордабасы».

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