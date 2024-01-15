Пименов: Кузяев — один из лидеров «Гавра», потому что там нет звёзд

Экс-форвард московского «Динамо» Руслан Пименов высказался об игре российского полузащитника Далера Кузяева за французский «Гавр».

«Сколько Далеру лет? Он перешёл не во французский гранд. На данный момент Кузяев — один из лидеров команды, потому что там нет звёзд, у многих игроков нет опыта игры в Лиге чемпионов. Далер получает удовольствие от футбола, играет в прекрасном чемпионате. Прогресс — громкое слово. В 30 лет мало кто развивается и прогрессирует. Уже просто играет более стабильно. Его переход в топовый клуб маловероятен. Не думаю, что «Зенит» жалеет о его уходе. Команда в чемпионской гонке, у них всё на приличном уровне. Этот трансфер взаимовыгодный», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.