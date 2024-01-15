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Месси проиграл в номинации «Лучший игрок» и отказался посетить церемонию ФИФА — D Sports

Месси проиграл в номинации «Лучший игрок» и отказался посетить церемонию ФИФА — D Sports
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Аргентинский нападающий «Интер Майами Лионель Месси пропустит церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 из-за проигрыша в номинации лучший игрок года по версии ФИФА. Об этом сообщает D Sports.

По информации источника, Лионель Месси сегодня не посетит церемонию награждения «Лучший игрок года по версии ФИФА». Аргентинец не поехал в Лондон на гала-концерт, несмотря на то что он был номинирован на звание лучшего игрока. Стоит отметить, что данная информация появилась после того, как в СМИ пошли слухи о том, что Эрлинг Холанд может выиграть награду у Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Напомним, мероприятие пройдёт в Лондоне. Начало — в 22:30 по московскому времени. В финальный список претендентов на награду лучшему игроку 2023 года попали три футболиста. Это нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

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