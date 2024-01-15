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Источник: «Спартак» ищет нападающего и не рассматривает игроков на позицию вингера

Источник: «Спартак» ищет нападающего и не рассматривает игроков на позицию вингера
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Московский футбольный клуб «Спартак» не заинтересован в трансфере крайнего полузащитника «Дефенсы и Хустисии» Гастона Тогни. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, позиция крайнего полузащитника не рассматривается в клубе, красно-белые сосредоточены на поиске нового нападающего. Также отмечается, что трансфер на позицию полузащитника будет возможен только в случае ухода одного из иностранных игроков команды в зимнее окно.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар», команда Владимира Ивича набрала 38 очков за аналогичное количество игр. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками за 18 встреч, а замыкает тройку московское «Динамо» (32 очка за 18 игр).

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