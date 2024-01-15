«Ньюкасл» может потерять одного из лидеров команды до конца сезона

Полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон может пропустить остаток сезона из-за повреждения. Об этом сообщает ESPN Brasil.

По информации источника, игрок получил серьёзную травму подколенного сухожилия. Восстановление может занять срок на порядок больший, чем изначально прогнозировал медицинский штаб «сорок». Бразильца также могут прооперировать. Решение о необходимости хирургического вмешательства будет принято в ближайшее время.

Жоэлинтон выступает за «Ньюкасл» с 2019 года. В текущем сезоне хавбек провёл за «сорок» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.

Ранее стало известно, что «Ньюкасл» готов расстаться с одним из лидеров центра поля Бруно Гимарайнсом.