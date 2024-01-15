Хавбек «Челси» Андрей Сантос рассказал о неудачной аренде в «Ноттингем»

Полузащитник «Челси» и молодёжной сборной Бразилии Андрей Сантос высказался о неудачном периоде карьеры. Напомним, хавбек в первой половине нынешнего сезона выступал на правах аренды за ещё один английский клуб — «Ноттингем Форест».

«Переход в «Ноттингем» — целиком и полностью мой выбор. К сожалению, всё получилось совсем не так, как я себе представлял. Мне казалось, что я буду систематически играть. У меня получалось пребывать в отличной форме. Однако у тренера было иное мнение, и я его уважаю. Теперь я снова в «Челси», — приводит слова Сантоса Globo.

Сантос перешёл в «Челси» в зимнее трансферное окно – 2023 из «Васко да Гама» за € 12,5 млн. В текущем сезоне бразилец провёл за «Ноттингем» лишь два матча во всех турнирах. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.