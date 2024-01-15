Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Ангола. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Челси» Андрей Сантос рассказал о неудачной аренде в «Ноттингем»

Хавбек «Челси» Андрей Сантос рассказал о неудачной аренде в «Ноттингем»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Челси» и молодёжной сборной Бразилии Андрей Сантос высказался о неудачном периоде карьеры. Напомним, хавбек в первой половине нынешнего сезона выступал на правах аренды за ещё один английский клуб — «Ноттингем Форест».

«Переход в «Ноттингем» — целиком и полностью мой выбор. К сожалению, всё получилось совсем не так, как я себе представлял. Мне казалось, что я буду систематически играть. У меня получалось пребывать в отличной форме. Однако у тренера было иное мнение, и я его уважаю. Теперь я снова в «Челси», — приводит слова Сантоса Globo.

Сантос перешёл в «Челси» в зимнее трансферное окно – 2023 из «Васко да Гама» за € 12,5 млн. В текущем сезоне бразилец провёл за «Ноттингем» лишь два матча во всех турнирах. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
Что творит «Челси»! Клуб платит € 60 млн за 16-летнего бразильца! LIVE трансферов Европы
Live
Что творит «Челси»! Клуб платит € 60 млн за 16-летнего бразильца! LIVE трансферов Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android