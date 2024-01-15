Владимир Быстров: я контракт ни разу в жизни не читал, всегда доверял своему агенту

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал, что ни разу за всю свою карьеру не читал контракт, который подписывал при переходе в тот или иной клуб.

«Всегда доверял своему агенту. Я не профессионал в вопросе контрактов. Я не знаю ничего. Моё дело — выходить на поле. Я контракт ни разу в жизни не читал.

Самому не было важно? Когда первый контракт на 100 тысяч долларов подписывал, то сидел и изучал. Делал вид, что читал. Единственное, искал сумму (смеётся)», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год, после чего перешёл в московский «Спартак». Игроком красно-белых Владимир был до 2009 года, после этого он вернулся в санкт-петербургский клуб, где играл до 2014 года.