Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Ангола. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Коринтианса» попросил вернуться Москардо, который может перейти в «ПСЖ»

Президент «Коринтианса» попросил вернуться Москардо, который может перейти в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент бразильского «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес попросил вернуться игрока команды Габриэля Москардо, который может перейти во французский «ПСЖ».

«Я попросил его вернуться. Если есть риск, что нам не заплатят, давайте позволим ему восстановиться здесь, и мы будем в лучшем положении, чтобы продать его ещё дороже. Он с ними, операция состоится, но после… Тогда верните его мне. Я уверен, что он вернётся в форму и его будут продавать намного дороже, чем сегодня. Через два месяца он вернётся», — приводит слова Алвеса Globo.

Напомним, «ПСЖ» хочет подписать Москардо. Однако игрок получил травму, из-за чего парижане планируют добавить в контракт «защитный пункт», благодаря которому могут юридически расторгнуть соглашение с игроком, если не удастся решить проблему с повреждением.

Материалы по теме
«ПСЖ» хочет добавить пункт, по которому может разорвать контракт с Москардо из-за травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android