Президент «Коринтианса» попросил вернуться Москардо, который может перейти в «ПСЖ»

Президент бразильского «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес попросил вернуться игрока команды Габриэля Москардо, который может перейти во французский «ПСЖ».

«Я попросил его вернуться. Если есть риск, что нам не заплатят, давайте позволим ему восстановиться здесь, и мы будем в лучшем положении, чтобы продать его ещё дороже. Он с ними, операция состоится, но после… Тогда верните его мне. Я уверен, что он вернётся в форму и его будут продавать намного дороже, чем сегодня. Через два месяца он вернётся», — приводит слова Алвеса Globo.

Напомним, «ПСЖ» хочет подписать Москардо. Однако игрок получил травму, из-за чего парижане планируют добавить в контракт «защитный пункт», благодаря которому могут юридически расторгнуть соглашение с игроком, если не удастся решить проблему с повреждением.