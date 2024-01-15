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«Арсенал» готовит предложение о покупке форварда «Болоньи»

«Арсенал» готовит предложение о покупке форварда «Болоньи»
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Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее в текущее трансферное окно может перебраться в «Арсенал». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «канониров» готовят первичное предложение о покупке форварда. В ближайшие несколько дней представители лондонцев свяжутся с офисом «Болоньи». Отмечается, что на 22-летнего футболиста также претендуют «Бавария», «Интер», «Ювентус» и «Милан».

Зиркзее выступает за «Болонью» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к нападающему «Хетафе» Борхе Майоралю.

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