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«Зенит» убрал видео, где Медведев обыграл оскорбительную кричалку про «Спартак»

«Зенит» убрал видео, где Медведев обыграл оскорбительную кричалку про «Спартак»
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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» убрал видео (удалил или временно скрыл) из своего YouTube-канала, в котором председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев и бразильский полузащитник санкт-петербургского клуба Клаудиньо обыграли известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».

«Зенит» скрыл или удалил видео с канала

«Зенит» скрыл или удалил видео с канала

Фото: ФК «Зенит»

«Реди (английское слово Ready — готов. – Прим. «Чемпионата»)? «Спартак!» — поприветствовал Медведев Клаудиньо и обыграл кричалку фанатов.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар», команда Владимира Ивича набрала 38 очков за аналогичное количество игр. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками за 18 встреч, а замыкает тройку московское «Динамо» (32 очка за 18 игр).

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