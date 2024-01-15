Гвардиола — лучший тренер года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имя обладателя награды лучшему тренеру 2023 года. Им стал испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Напомним, 52-летний специалист в прошлом сезоне привёл «горожан» к победе сразу в трёх турнирах — Лиге чемпионов, английской Премьер-лиге и Кубке Англии.

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Конкурентами Гвардиолы за победу в премии были итальянские тренеры — Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти. В прошлом сезоне Индзаги выиграл с «Интером» Кубок Италии и довёл миланскую команду до финала Лиги чемпионов. Спаллетти, в свою очередь, помог «Наполи» выиграть первое скудетто за 33 года. После этого 64-летний специалист возглавил сборную Италии, с которой вышел в финальную часть Евро-2024.

В прошлом году лучшим тренером стал наставник сборной Аргентины Лионель Скалони, приведший свою команду к победе на чемпионате мира – 2022.