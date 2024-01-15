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Стали известны причины, из-за которых Хави верит в проект «Барселоны»

Стали известны причины, из-за которых Хави верит в проект «Барселоны»
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Стали известны причины, из-за которых главный тренер испанской «Барселоны» Хави верит в проект команды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, первой причиной является то, что Хави верит в завоевание оставшихся трёх трофеев (Кубок Испании, Лига чемпионов и Ла Лига).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Вторая причина – игроки команды после поражения в финале Суперкубка Испании от мадридского «Реала» (1:4) зашли в раздевалку психологически избитыми. Этот факт интерпретируется тренерским штабом как положительный, потому что футболисты готовы играть за команду.

Последней причиной является то, что в команде отсутствуют часть игроков с сильным характером: Андре тер Штеген, Иниго Мартинес и Гави (все — травмированы). Кроме того, не набрали былую физическую форму Рональд Араухо и Жюль Кунде.

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