«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» летом поборются за Араухо

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на уругвайского футболиста претендуют сразу два мировых гранда — «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба выйдут на «Барселону» с предложением предстоящим летом. Сине-гранатовые не будут рассматривать офферы, которые будут меньше € 80 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Араухо находится в системе «Барселоны» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл за «блауграну» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.