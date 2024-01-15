Агент вратаря «Зенита» Васютина ответил на вопрос о будущем игрока в клубе

Футбольный агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря санкт-петербургского «Зенита» Александра Васютина, рассказал о будущем своего клиента в стане сине-бело-голубых.

«Васютин останется в «Зените» на вторую половину сезона. Пока у нас такой план. Есть к Александру интерес от других клубов РПЛ? Есть, причём очень давно. Но у него ещё контракт. За шесть месяцев до окончания сезона ещё нельзя вести переговоры – только позже.

Был ли какой-то диалог по поводу будущего с Сергеем Семаком? Нет. Индивидуальные разговоры в «Зените» с вратарями не проводились», — приводит слова Дубровина «Спорт день за днём».

Напомним, 28-летний Васютин принял участие в пяти матчах за «Зенит» во всех турнирах в текущем сезоне, в двух из которых отыграл «на ноль». Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 400 тыс.