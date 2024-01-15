Тен Хаг убеждает руководство «МЮ» подписать де Лигта — Плеттенберг

Центральный защитник «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт летом может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в приобретении игрока обороны заинтересован лично наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. Он просит руководство манкунианцев обозначить подписание де Лигта наиболее приоритетным в летнее трансферное окно. Напомним, защитник уже работал под руководством тен Хага в «Аяксе» на протяжении нескольких сезонов.

Де Лигт перешёл в «Баварию» летом 2022 года из «Ювентуса» за € 67 млн. В текущем сезоне защитник провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к ещё одному защитнику — Рональду Араухо.