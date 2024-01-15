Владимир Быстров назвал самых талантливых футболистов из тех, с кем он пересекался на поле

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал, какие футболисты, по его мнению, были самыми талантливыми из числа тех, с кем он успел пересечься на футбольном поле по ходу карьеры.

«Кто самый талантливый футболист, с которым или против которого довелось играть? В России, конечно, Андрей Аршавин.

Против кого? Я против многих легендарных играл. Но запомнился больше всех Неймар. У него слишком быстрые ноги, такой техничный. Это действительно чувствуется на поле.

Криштиану Роналду, естественно. Но против Роналду мы так часто играли, что приелось (улыбается)», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год, после чего перешёл в московский «Спартак». Игроком красно-белых Владимир был до 2009 года, после этого он вернулся в санкт-петербургский клуб, где играл до 2014 года. Кроме того, Быстров выступал за сборную России с 2004 по 2013 год.