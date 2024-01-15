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«Аталанта» — «Фрозиноне»: Миранчук вне стартового состава на матч Серии А

Сегодня, 15 января, пройдёт матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» из Бергамо и «Фрозиноне». Команды будут играть на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо, Италия. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Хольм, Руджери, де Рон, Эдерсон, Копмейнерс, Скамакка, Де Кетеларе.

«Фрозиноне»: Турати, Бонифаци, Околи, Лусуарди, Лирола, Маццители, Барренечеа, Хеддира, Соуле, Арруи, Брешианини.

Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который начнёт матч на скамейке запасных.

На данный момент после 19 сыгранных матчей итальянской Серии А «Аталанта» располагается на восьмом месте с 30 очками. «Фрозиноне» находится на 15-й строчке с 19 очками.