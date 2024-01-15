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«Будущее в «Краснодаре» под вопросом». Агент Ленини — о возможном уходе Кевина из клуба

«Будущее в «Краснодаре» под вопросом». Агент Ленини — о возможном уходе Кевина из клуба
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Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем своего клиента в команде, а также ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«Кевин действительно хочет покинуть «Краснодар», мы давно изучаем этот вариант. Будущее в «Краснодаре» под вопросом. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Ленини принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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