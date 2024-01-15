Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Сегодня, 15 января, в Лондоне проходит церемония вручения награды The Best Men’s Player – лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. Таким образом, Месси получил данную награду в четвёртый раз в своей карьере, ранее он был удостоен этой награды в 2022, 2019 и 2009 году. Стоит отметить, что на награду также претендовали французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Они стали финалистами данной номинации.

Также в число претендентов входили Хулиан Альварес («Манчестер Сити»); Марсело Брозович («Интер»/«Аль-Наср»); Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»); Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона»); Родри («Манчестер Сити»); Виктор Осимхен («Наполи»); Деклан Райс («Вест Хэм»/«Арсенал»); Бернарду Силва («Манчестер Сити»)и Хвича Кварацхелия («Наполи»).

Напомним, аргентинский нападающий Месси в 2023 году выиграл награду «Золотой мяч», которая стала для него восьмой в карьере. Лео в этом году стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», выиграл Суперкубок Франции и принёс «Интер Майами» первый трофей — Кубок лиг.

В 2023 году Эрлинг Холанд выиграл английскую Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов УЕФА в составе «Манчестер Сити», а также был признан лучшим игроком года по версии УЕФА.

В 2023 году Мбаппе выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. При этом нападающий был признан лучшим игроком Лиги 1, а также стал лучшим бомбардиром.

В прошлом году обладателем премии ФИФА стал Лионель Месси. Победителя определяют по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.