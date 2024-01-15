Защитник ЦСКА Роша рассказал, как отметил свадьбу

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, как отметил свадьбу.

«Как отметил свадьбу? Самое главное, что нам важно было сделать, – объединить всю семью под одной крышей. Свадьба так и прошла: мы собрали большую семью, встретились со всеми. Конечно, сама свадебная церемония – это что-то особенное. Для меня и для моей супруги это был очень важный момент в жизни. Мы очень счастливы, что у нас всё хорошо прошло – как на самой церемонии в церкви, так и во время празднования. Это был самый счастливый момент всей моей жизни.

Успел ли насладиться «медовым месяцем»? У нас каждый день – это медовый месяц!» — приводит слова Роши пресс-служба клуба.

Напомним, в середине декабря Роша сыграл свадьбу со своей женой Челли Коэльо.

Виллиан перешёл в стан армейцев осенью 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2 млн. Вместе с командой он взял серебро МИР РПЛ, а также выиграл Фонбет Кубок России.

ЦСКА откроет зимний тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ) контрольным матчем с оманским «Сохаром», после чего сыграет с «Торпедо», встреча состоится 21 января.

Отметим, что во время сборов в Эмиратах красно-синие проведут ещё один матч: 25 января команда Владимира Федотова сыграет с «Торпедо». В Турции ЦСКА сыграет с «Андижаном», «Факелом», «Сочи», «Родиной», «Химками» и «Динамо». Игры пройдут в феврале.