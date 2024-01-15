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Объявлена символическая сборная 2023 года по версии ФИФА

ФИФА представила свою символическую сборную на церемонии вручения премии The Best, которая является аналогом «Золотого мяча». В неё вошли четыре ярко выраженных атакующих. Примечательно, что в сборную попали сразу шесть футболистов «Манчестер Сити».

Голкипер: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);

Защитники: Кайл Уолкер («Манчестер Сити», Англия), Джон Стоунз («Манчестер Сити», Англия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия);

Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / «Реал», Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия);

Нападающие: Лионель Месси, («ПСЖ»/«Интер Майами», Агентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).

Ранее был объявлен лучший тренер года по версии ФИФА.