Алжир — Ангола: номинальные гости сравняли счёт

В эти минуты на стадионе «Стад де ла Паис» в Буаке (Кот-д'Ивуар) проходит матч группового раунда Кубка африканских наций, в котором сражаются сборные Алжира и Анголы. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с сенегальцем Иссой Си. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Матч в прямом эфире показывает Okko.
Сборная Алжира вышла вперёд на 18-й минуте матча. Голом отметился форвард Багдад Бунеджа. На 68-й минуте ангольцам удалось сравнять счёт усилиями нападающего Мабулулу — 1:1.
В последний раз сегодняшние соперники встречались 14 лет назад. Тогда команды также сражались в рамках группового раунда Кубка африканских наций. Матч завершился безголевой ничьей.
Наивысшим достижением Алжира на Кубке Африки является чемпионство. «Лисам пустыни» удавалось выиграть первенство континента в 2019 году. Ангола, в свою очередь, дважды выходила в 1/4 финала турнира (в 2008 и 2010 годах).
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