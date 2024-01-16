Месси не приехал на церемонию, но был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. Стоит отметить, что на награду также претендовали французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Они стали финалистами данной номинации.

Интересен тот факт, что Лионель Месси не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В итоге аргентинца пришлось признать лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Стоит отметить, что ранее уже сообщалось, что аргентинский нападающий «Интер Майами Лионель Месси пропустит церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 из-за проигрыша в номинации лучший игрок года по версии ФИФА нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Напомним, аргентинский нападающий Месси в 2023 году выиграл награду «Золотой мяч», которая стала для него восьмой в карьере. Лео в этом году стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», выиграл Суперкубок Франции и принёс «Интер Майами» первый трофей — Кубок лиг.