Месси опередил Роналду по числу побед в премии The Best от ФИФА

Завершилась церемония вручения награды The Best Men’s Player – лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА. Форвард «Интер Майами» Лионель Месси стал обладателем данной награды. Таким образом, аргентинец получил приз в третий раз за карьеру, обогнав по этому показателю нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду (2).

Ранее Месси был удостоен награды The Best от ФИФА в 2019 и 2022 году. Роналду, в свою очередь, становился обладателем премии по итогам 2016 и 2017 года.

Напомним, Месси в 2023 году также выиграл награду «Золотой мяч» от France Football, которая стала для него восьмой в карьере. Лионель в этом году стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», выиграл Суперкубок Франции и принёс «Интер Майами» первый трофей в истории клуба — Кубок лиг.