Месси набрал одинаковое количество очков с Холандом, но выиграл приз «Лучшего игрока»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. Стоит отметить, что аргентинец набрал одинаковое количество очков с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, но получил награду благодаря большему количеству голосов капитанов национальных команд.

Голоса Месси и Холанда Фото: Скриншот с трансляции

Напомним, Лионель Месси не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В итоге аргентинца пришлось признать лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Стоит отметить, что ранее уже сообщалось, что аргентинский нападающий «Интер Майами Лионель Месси пропустит церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 из-за проигрыша в номинации лучший игрок года по версии ФИФА нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Аргентинский нападающий Месси в 2023 году выиграл награду «Золотой мяч», которая стала для него восьмой в карьере. Лео в этом году стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», выиграл Суперкубок Франции и принёс «Интер Майами» первый трофей — Кубок лиг.