Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Ангола. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликованы результаты голосования Карпина в номинации «Лучший игрок» по версии ФИФА

Опубликованы результаты голосования Карпина в номинации «Лучший игрок» по версии ФИФА
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выбрал нападающего сборной Аргентины и «Интера Майами» Лионеля Месси лучшим игроком по версии ФИФА. На второе место Карпин поставил норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, а на третье — нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Напомним, победителем в этой номинации стал именно 36-летний Месси. Второе место занял Холанд, Мбаппе — третий.

Материалы по теме
Стало известно, как проголосовал Джикия в номинации на лучшего игрока 2023 года

Валерий Карпин тренирует сборную России с 2021 года. Сейчас национальная команда отстранена от международного футбола из-за санкций ФИФА и УЕФА, принятых после начала событий на Украине. Руководители обеих организаций сообщили, что бан будет снят лишь после окончания вышеназванного конфликта.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android