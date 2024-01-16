Опубликованы результаты голосования Карпина в номинации «Лучший игрок» по версии ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выбрал нападающего сборной Аргентины и «Интера Майами» Лионеля Месси лучшим игроком по версии ФИФА. На второе место Карпин поставил норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, а на третье — нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Напомним, победителем в этой номинации стал именно 36-летний Месси. Второе место занял Холанд, Мбаппе — третий.

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Валерий Карпин тренирует сборную России с 2021 года. Сейчас национальная команда отстранена от международного футбола из-за санкций ФИФА и УЕФА, принятых после начала событий на Украине. Руководители обеих организаций сообщили, что бан будет снят лишь после окончания вышеназванного конфликта.