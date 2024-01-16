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Стало известно, как проголосовал Джикия в номинации на лучшего игрока 2023 года

Стало известно, как проголосовал Джикия в номинации на лучшего игрока 2023 года
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Стало известно, как проголосовал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия в качестве капитана сборной России в номинации на лучшего игрока 2023 года.

Российский футболист поставил на первое место грузинского игрока «Наполи» Хвичу Кварацхелию, на второе – футболиста «Интер Майами» Лионеля Мессии и на третье – полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне.

Напомним, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

При этом Лионель Месси не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В итоге аргентинца пришлось признать лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Стоит отметить, что ранее уже сообщалось, что аргентинский нападающий «Интер Майами Лионель Месси пропустит церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 из-за проигрыша в номинации лучший игрок года по версии ФИФА нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

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